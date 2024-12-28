В Молдове уверяют, что закупили газ до конца марта 28.12.2024, 23:15

Пострадает только Приднестровье.

Временно исполняющий обязанности компании Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что Молдова обеспечена газом до конца марта 2025 года. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление Чебана.

По его словам, Moldovagaz законтрактовал необходимые объемы газа, «которые полностью обеспечат все потребление правобережья до конца марта 2025 года».

Комментируя заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа с 1 января 2025 года, Чебан отметил, что Moldovagaz «приняла к сведению» это решение.

Он также напомнил, что с декабря 2022 года весь газ, поставляемый из России, передавали в приднестровский регион.

Ранее российский «Газпром» официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с «невыполнением платежных обязательств».

Стоит отметить, что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

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