Крушение самолета Embraer 190: Зеленский поручил украинской разведке передать данные партнерам
- 28.12.2024, 23:02
Президент Украины призвал мир давить на Россию, чтобы прекратить ложь о катастрофе AZAL.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской разведке поделиться с партнерами данными о катастрофе самолета AZAL. Пассажирский борт в среду упал на территории Казахстана после того, как не смог приземлиться в Грозном (Чечня).
Как глава Украины заявил в вечернем обращении, в катастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» можно установить всю правду, и Россия ничего не может скрыть.
«Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну - давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе - такая же ложь, как была и об MH-17, о сбитом над Донецкой областью Boeing», - отметил Зеленский.
Он также заявил, что необходимо установить ответственность тех в России, кто допустил, чтобы самолет стал мишенью.
«Заслушал сегодня доклад разведки относительно случившегося и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам», - добавил украинский президент.