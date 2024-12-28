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Крушение самолета Embraer 190: Зеленский поручил украинской разведке передать данные партнерам

  • 28.12.2024, 23:02
Крушение самолета Embraer 190: Зеленский поручил украинской разведке передать данные партнерам

Президент Украины призвал мир давить на Россию, чтобы прекратить ложь о катастрофе AZAL.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской разведке поделиться с партнерами данными о катастрофе самолета AZAL. Пассажирский борт в среду упал на территории Казахстана после того, как не смог приземлиться в Грозном (Чечня).

Как глава Украины заявил в вечернем обращении, в катастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» можно установить всю правду, и Россия ничего не может скрыть.

«Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну - давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе - такая же ложь, как была и об MH-17, о сбитом над Донецкой областью Boeing», - отметил Зеленский.

Он также заявил, что необходимо установить ответственность тех в России, кто допустил, чтобы самолет стал мишенью.

«Заслушал сегодня доклад разведки относительно случившегося и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам», - добавил украинский президент.

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