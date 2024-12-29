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Ростовскую область РФ атаковали дроны

  • 29.12.2024, 16:47
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Ростовскую область РФ атаковали дроны

Повреждено локомотивное депо.

В результате атаки беспилотников в городе Сальске Ростовской области РФ было повреждено локомотивное депо.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на губернатора области Юрия Слюсаря.

В Сальске в результате атаки БПЛА якобы незначительные повреждения получили постройки на территории локомотивного депо. Местный губернатор также сообщил, что якобы возгорание на месте падения БПЛА отсутствует и никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что днем 29 декабря в Усть-Донецком районе Ростовской области сбили беспилотник.

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