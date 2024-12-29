Ростовскую область РФ атаковали дроны
- 29.12.2024, 16:47
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Повреждено локомотивное депо.
В результате атаки беспилотников в городе Сальске Ростовской области РФ было повреждено локомотивное депо.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на губернатора области Юрия Слюсаря.
В Сальске в результате атаки БПЛА якобы незначительные повреждения получили постройки на территории локомотивного депо. Местный губернатор также сообщил, что якобы возгорание на месте падения БПЛА отсутствует и никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что днем 29 декабря в Усть-Донецком районе Ростовской области сбили беспилотник.