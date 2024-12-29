Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для россиян 4 29.12.2024, 17:55

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В ответ на действия РФ.

В ответ на введение в РФ более жестких требований, связанных со сроками пребывания в стране иностранных граждан, Баку готовит ответные меры, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджана.

Об этом пишет APA.az со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана во всех вопросах, в том числе и миграционных, «будет исходить из принципов паритета и взаимности». Поэтому в ближайшие дни правительство планирует внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

Издание напомнило, что после недавних изменений российского законодательства, с 1 января 2025 года иностранцам будет разрешено находиться в России не более 90 дней в пределах календарного года, то есть в два раза меньше, чем сейчас. А срок, в течение которого им нужно зарегистрироваться по месту пребывания, сократят до 7 рабочих дней со дня пересечения границы РФ.