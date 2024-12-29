закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 18:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для россиян

4
  • 29.12.2024, 17:55
  • 5,504
Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для россиян

В ответ на действия РФ.

В ответ на введение в РФ более жестких требований, связанных со сроками пребывания в стране иностранных граждан, Баку готовит ответные меры, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджана.

Об этом пишет APA.az со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана во всех вопросах, в том числе и миграционных, «будет исходить из принципов паритета и взаимности». Поэтому в ближайшие дни правительство планирует внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

Издание напомнило, что после недавних изменений российского законодательства, с 1 января 2025 года иностранцам будет разрешено находиться в России не более 90 дней в пределах календарного года, то есть в два раза меньше, чем сейчас. А срок, в течение которого им нужно зарегистрироваться по месту пребывания, сократят до 7 рабочих дней со дня пересечения границы РФ.

@galinakham4

Море колбасы от Бресткого мясокомбината

♬ Last Christmas (Pudding Mix) - Wham!
/center

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип