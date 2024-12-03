Шольц рассказал, что было в его таинственном чемодане в Киеве

Шольц рассказал, что было в его таинственном чемодане в Киеве2
- 3.12.2024, 8:38
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Канцлер Германии сам без помощи охранников нес его в руках.
Многие обратили внимание на то, что канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев с большим алюминиевым чемоданом, который в необычной для первых лиц манере нес в руках самостоятельно, что вызвало множество вопросов и шуток в немецких и украинских соцсетях, пишет издание Der Spiegel.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты решили поднять тему таинственного чемодана и поинтересовались у канцлера Германии, что там внутри.
«Что в чемодане? Деньги, оружие или может мини-Taurus?» — спросили украинские журналисты.
Шольц, обычно сдержанный, в ответ пошутил: «Это просто вещи для путешествия: белье и все, что нужно в дороге».
Зеленский отреагировал на диалог смехом, но эта сцена только подчеркнула, что ожидания Украины по отношению к Германии остаются очень высокими, особенно сейчас, когда война с Россией продолжается уже третий год, отмечает Der Spiegel.
В свою очередь, Шольц заявил, что уже в декабре Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T — очень эффективный комплекс противовоздушной обороны короткого радиуса действия, а также пусковые установки для Patriot — американской ПВО с большим радиусом действия. Кроме того, Украина получит самоходные зенитные установки Gepard, которыми сбивают дроны, и вертолеты Sea King.
При этом немецкий канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит помощь, назвав «недопустимыми» обстрелы россиянами украинской энергетической инфраструктуры.
Напомним, Олаф Шольц прибыл в столицу Украины в понедельник без предварительных анонсов. Это уже второй визит Шольца в Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ранее канцлер посещал Киев в июне 2022 года, когда стало ясно, что Украина выстояла, выдержала страшный удар наперекор всем ожиданиям. Настоящий визит состоялся после недавнего разговора Шольца с Путиным.