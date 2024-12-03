Оккупант сдал место дислокации ПВО и штаба подразделения РФ в Донецкой области
- 3.12.2024, 10:16
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Российский военный сам вышел на связь.
Российский военный вышел на связь с партизанским движением в Донецкой области. Он сдал им местоположение вражеской ПВО.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Как рассказали в «АТЕШ», с ними связался военный из состава российской группировки войск «Восток» в Донецкой области. Он передал данные о расположении полевого склада, место дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.
«Все подробности мы не раскрываем, чтобы не подвергать опасности нашего агента. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего реагирования и опубликована после согласования с ними», - заявили в «АТЕШ».