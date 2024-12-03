Конгресс США: Коронавирус появился в лаборатории в китайском Ухане 3.12.2024, 12:15

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Пандемия произошла из-за утечки.

Комитет Палаты представителей США под руководством республиканцев завершил двухлетнее расследование возникновения коронавируса SARS-CoV-2. Они считают, что вирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в городе Ухань.

Об этом говорится в докладе Специального подкомитета по коронавирусной пандемии Конгресса США.

По данным экспертов, вирус, вызывающий COVID-19, скорее всего возник из лаборатории в Ухане. Комитет США приводит следующие аргументы, подтверждающие искусственное происхождение вируса:

Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

Данные указывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит данным о предыдущих пандемиях.

В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория SARS, которая «имеет историю проведения исследований усиления функциональности вирусов при неадекватных уровнях биобезопасности».

Исследователи Уханьского института вирусологии болели COVID-подобным вирусом осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке.

Почти по всем научным критериям, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы найдены.

Подготовкой доклада руководил конгрессмен-республиканец Брэд Венстрап.

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