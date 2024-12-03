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Dodge отправил в производство долгожданную недорогую модель

  • 3.12.2024, 12:27
  • 1,330
Dodge отправил в производство долгожданную недорогую модель

На заводе в Канаде будет выпускаться по 100 экземпляров в день.

Новый Dodge Charger 2025 модельного года отправили в производство. Долгожданный маслкар в стандартном бензиновом исполнении является недорогим автомобилем для фанатов бренда.

По информации Carscoops, производство Dodge Charger Sixpack с ДВС стартовало на заводе Windsor Assembly Plant в Онтарио, Канада. Это пока пилотная сборка с 100 экземпляров в день. Ожидается, что в продажу автомобиль поступит к лету 2025 года.

Электрический Dodge Charger Daytona тоже отправится в продажу в 2025 году. Машина получила несколько полноприводных вариантов на 496 и 670 л.с. При этом бензиновый вариант выйдет на рынок на пять месяцев раньше запланированного срока. Это связано с замедлением спроса на электромобили.

Маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор твин-турбо объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Машину будут оснащать 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF 880RE и полным приводом. Новый Dodge Charger 2025 года будет доступен в кузовах купе и седан.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.

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