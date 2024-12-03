Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение 16 3.12.2024, 17:02

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Лидер правящей партии заявил, что будет блокировать это решение.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, передает Yonhap. Решение, по словам главы государства, принято, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Глава государства ночью провел экстренное совещание в своем офисе, а затем заявил об угрозе паралича власти, связанной с попытками проведения против него процедуры импичмента.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа и конституционный порядок»,— приводит агентство слова южнокорейского лидера.

Отмечается, что решение объявить военное положение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет законопроект о сокращении бюджета и ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору страны.

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что объявление президентом военного положения «неправильно», и что он будет блокировать его вместе с народом страны.

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