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Белорус, которого задержали в Грузии, попросил о международной защите

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  • 3.12.2024, 17:25
  • 1,708
Белорус, которого задержали в Грузии, попросил о международной защите
Евгений Муравицкий

В миграционной службе ему предложили выехать за границу.

Белорус Евгений Муравицкий, которого задерживали в Грузии, подал прошение о международной защите. В миграционной службе ему предложили выехать за границу, передает «Радыё Свабода».

25-летнего белоруса задержали 30 ноября во время протестов в Тбилиси. В тот день полиция задержала более 100 человек. Два дня Муравицкий провел в изоляторе. На него составили протокол, обвинив в якобы «оскорблении полицейского». Сам парень опровергал то, что оскорблял правоохранителей.

3 декабря его вызвали на беседу в Департамент миграции в Тбилиси. Беседа длилась пять с половиной часов. Там он подал заявление на международную защиту. Как рассказал белорусский правозащитник Роман Кисляк, чиновники сперва не хотели принимать заявление и предлагали сделать «визаран» (выехать за границу и въехать заново). По мнению Кисляка, после этого белоруса могли просто не впустить в страну или схватить по дороге и вывезти на границу.

Накануне Муравицкого по месту жительства искали четыре человека. Сам парень из соображений безопасности в квартире не ночевал.

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