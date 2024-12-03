Нидерланды хотят вернуть обязательный воинский призыв 1 3.12.2024, 17:34

Спустя 27 лет.

Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность обязательного воинского призыва спустя 27 лет, сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документы оборонного ведомства страны.

Согласно данным Минобороны Нидерландов, призыв всех 17-летних граждан для прохождения воинской службы потребует ежегодного обучения и размещения до 200 тыс. новобранцев, что на данный момент нереализуемо. На данный момент оборонное ведомство способно обучить и подготовить не больше тысячи человек в год, к 2029 году планируется увеличить эту цифру до 9 тыс. человек.

В настоящий момент Нидерланды имеют профессиональную армию, насчитывающую более 42 тыс. солдат, но если возникнет крупный военный конфликт, стране понадобится гораздо больше войск. Согласно закону, в армию могут призывать мужчин в возрасте от 17 до 45 лет и женщин от 17 до 23 лет. Воинская обязанность в Нидерландах никогда не была полностью отменена. В 1997 году страна приостановила обязательный призыв.

Как отмечает телеканал, текущие требования к профессиональным военнослужащим, такие как медицинские показатели, слишком высоки для потенциальных призывников. В Минобороны уточняют, что ведомству придется нанять больше психологов для оценки и отбора будущих служащих, а также необходимо разработать план действий в отношении уклонистов.

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