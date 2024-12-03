Трамп едет в первую зарубежную поездку после выборов в США 1 3.12.2024, 18:06

1,058

Повод необычный.

Дональд Трамп совершит первый после своего избрания президентом США зарубежный визит во Францию.

«Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской Богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!» - написал Трамп во вторник, 3 декабря, в соцсети Truth Social.

Макрон первым из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах. Поездка избранного главы Белого дома во Францию пройдет до того, как он официально займет пост президента: его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com