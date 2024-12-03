закрыть
3 декабря 2024, вторник, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп едет в первую зарубежную поездку после выборов в США

1
  • 3.12.2024, 18:06
  • 1,058
Трамп едет в первую зарубежную поездку после выборов в США

Повод необычный.

Дональд Трамп совершит первый после своего избрания президентом США зарубежный визит во Францию.

«Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской Богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!» - написал Трамп во вторник, 3 декабря, в соцсети Truth Social.

Макрон первым из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах. Поездка избранного главы Белого дома во Францию пройдет до того, как он официально займет пост президента: его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин