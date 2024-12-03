Трамп едет в первую зарубежную поездку после выборов в США

Трамп едет в первую зарубежную поездку после выборов в США1
- 3.12.2024, 18:06
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Повод необычный.
Дональд Трамп совершит первый после своего избрания президентом США зарубежный визит во Францию.
«Президент Эмманюэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской Богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!» - написал Трамп во вторник, 3 декабря, в соцсети Truth Social.
Макрон первым из мировых лидеров поздравил Трампа с победой на выборах. Поездка избранного главы Белого дома во Францию пройдет до того, как он официально займет пост президента: его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.