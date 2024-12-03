Минобороны Южной Кореи отказалось повиноваться парламенту 4 3.12.2024, 22:35

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Военное положение будет сохраняться до иного распоряжения президента.

Военное положение в Южной Корее сохраняется до отдельного распоряжения президента Юн Сок Ёля, сообщает корреспондент телеканала YTN со ссылкой на представителей Минобороны Южной Кореи.

Ранее однопалатный южнокорейский парламент, Национальное собрание, вынес на голосование вопрос о призыву к президенту немедленно отменить военное положение. Все 190 членов парламента, сумевшие принять участие в заседании несмотря на штурм военных, проголосовали «за». Согласно Конституции, если большинство членов Национального собрания (не менее 150 из 300) потребуют от президента отмены военного положения, он обязан подчиниться их требованиям. Как представители оппозиционных сил, так и лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявили, что после решения парламента военное положение более недействительно и противоречит конституции. При этом само голосование проводилось уже после указа военных о запрете на работу Национального собрания.

Тем не менее в Министерстве обороны Южной Кореи сообщили YTN, что продолжат обеспечивать военное положение в стране до тех пор, пока не поступят обратные инструкции от президента.

Ранее военнослужащие, обеспечивающие соблюдение военного положения, проникли на территорию Национального собрания, но вскоре после голосования его покинули. В оппозиционной Демократической партии («Тобуро») сообщили, что, изучив записи с камер видеонаблюдения, обнаружили, что во время штурма военные сформировали несколько отрядов, которые вламывались в офисы лидера партии Ли Чжэ Мёна, спикера парламента У Вон Сика и главы «Силы народа» Хана, чтобы, по-видимому, их арестовать.

Возле здания парламента по-прежнему остается полиция и протестующие, требующие импичмента и ареста Юна.

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