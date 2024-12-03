Глава МИД Украины привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум 3 3.12.2024, 23:35

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Андрей Сибига

Меморандум гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привез на саммит министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) экземпляр Будапештского меморандума, который гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Видео 3 декабря опубликовало «Радіо Свобода».

«В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Это правдивое доказательство, настоящее напоминание о том, что любые долгосрочные решения по безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность», – сказал глава украинской дипломатии.

Сибига также запросил у западных партнеров 20 систем противовоздушной обороны для защиты от атак России начавшейся зимой.

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