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Глава МИД Украины привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум

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  • 3.12.2024, 23:35
  • 2,802
Глава МИД Украины привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум
Андрей Сибига

Меморандум гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привез на саммит министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе (Бельгия) экземпляр Будапештского меморандума, который гарантировал безопасность Украине в обмен на отказ от ядерного оружия. Видео 3 декабря опубликовало «Радіо Свобода».

«В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Это правдивое доказательство, настоящее напоминание о том, что любые долгосрочные решения по безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность», – сказал глава украинской дипломатии.

Сибига также запросил у западных партнеров 20 систем противовоздушной обороны для защиты от атак России начавшейся зимой.

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