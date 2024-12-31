Пентагон: Под Курском погибли около тысячи солдат КНДР 3 31.12.2024, 9:22

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Они не эффективны на поле боя.

В министерстве обороны США подтверждают, что потери среди солдат Северной Кореи, которые воюют за войска России против ВСУ на Курщине, составляют приблизительно тысячу человек. Военные КНДР не показывают эффективности на поле боя.

Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 30 декабря. Ее слова процитировали на официальном сайте американского оборонного ведомства.

«Белый дом недавно объявил, что около 1000 солдат [Корейской Народно-Демократической Республики] были убиты или ранены в Курской области. Это также наша оценка», – сказала Сингх.

Она отметила, что военные Северной Кореи не эффективны в боях в Курской области, где Силы обороны проводят операцию, и несут большие потери.

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