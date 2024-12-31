«В Украине война, а ты главный» 31.12.2024, 15:23

Валерий Залужный

Валерий Залужный рассказал о встрече с гадалкой.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вспомнил о том, как гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.

Как пишет telegraf.com.ua, об этом сказано в новой книге Залужного «Моя война2, которая была издана в конце декабря.

Экс-главком рассказал, что будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский.

Залужный описал, что гадалка была красивой и элегантной женщиной в возрасте 30-40 лет, которую переполняли силы и энергия. Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах, на что те быстро согласились.

Экс-главком отметил, что уже тогда не верил в эти вещи и без особого интереса слушал, как гадалка рассказывала его друзьям, а потом и всем желающим в вагоне о том, что их ждет в будущем.

Поначалу он не хотел получать прогноз для себя, однако женщина сама к нему подсела и не особо спрашивала, хочет ли он знать о будущем или нет.

«Я повернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это длилось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с интересом наблюдает за нами

— Нет, — сказала наша гадалка. — Я не могу дальше ничего тебе сказать. Нет! Извини.

С этими словами она обхватила голову руками, опершись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые рты любопытства моих попутчиков.

— Что случилось? Почему нет? — уже заканчивалось терпение и у меня.

— Я увидела войну. Страшную. У нас, тут. А ты там главный», — говорится в отрывке из книги.

Залужный говорит, что этот эпизод он вспомнил в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал его в голове, когда было действительно тяжело. По его словам, он тогда уже понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.

«Иначе — погибель», — подчеркнул он.

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