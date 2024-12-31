Ученые назвали неожиданный фактор, который помогает выбирать подарки 31.12.2024, 18:56

Не обошлось без политики.

Ученые обнаружили, что при выборе подарка мы часто подсознательно учитываем политические взгляды получателя, отдавая предпочтение брендам и продуктам, которые, по нашему мнению, соответствуют его идеологии, пишет New Voice.

В ходе исследования ученые провели несколько экспериментов, в которых участники выбирали подарки для друзей и родственников. Оказалось, что при выборе между брендами с разной политической позицией, например, либеральным Starbucks и консервативным Black Rifle Coffee, люди чаще выбирали тот, который, по их мнению, соответствовал политическим взглядам получателя.

Исследователи также обнаружили, что политическая принадлежность оказывала большее влияние на выбор подарка, чем другие факторы, такие как музыкальные предпочтения или художественные вкусы. Это говорит о том, что политическая идентичность стала важной частью нашей личности и влияет на многие аспекты нашей жизни, включая выбор товаров и услуг.

«Люди переоценивают влияние политических сигналов на других», — отмечает Джастин Померанс, профессор Университета Нью-Гэмпшира. Это означает, что мы склонны думать, что наши политические взгляды играют большую роль в жизни других людей, чем это есть на самом деле.

Это открытие имеет важные последствия для бизнеса. Компании, которые хотят привлечь новых клиентов и укрепить лояльность существующих, должны учитывать политические предпочтения своих потребителей. Однако, по мнению исследователей, не обязательно занимать четкую политическую позицию. Главное — учитывать, что политические сигналы могут влиять на выбор подарков и принимать соответствующие решения.

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