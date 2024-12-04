Жительница Херсона узнала на видео украденные россиянами из ее дома картины 4.12.2024, 8:40

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Оккупанты провели с ними вернисаж.

Херсонка, которая сейчас проживает в Канаде, узнала на видео из сюжета с оккупированной ВС РФ Херсонщины, украденные из дома ее родителей картины. Она рассказала об этом на опубликованном в TikTok ролике.

Девушка с ником angelika.tonka рассказывает, что увидела сюжет телеканала «Таврия» из оккупированной части Херсонской области.

По ее словам, в сюжете рассказывается о «художнице» Антонине Мороз, которая представила свои картины на выставке. Но херсонка говорит, что это картины из ее дома. Где именно проходила выставка — неизвестно.

«Это картины из моего дома. Эти картины делал и рисовал мой отец. Они просто украли наши картины. Зашли в наш дом и вынесли все картины», — рассказала девушка.

В комментариях у нее попросили фото с картинами. Поэтому она записала еще одно видео.

Девушка показала фото из бани, где на стене висит одна из картин. И отметила, что больше не будет разглашать никакой информации, потому что в оккупации остаются ее родные.

Сюжет «Таврии» о котором рассказала девушка, найти не удалось. Вероятно его удалили после огласки в соцсетях.

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