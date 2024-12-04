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Жительница Херсона узнала на видео украденные россиянами из ее дома картины

  • 4.12.2024, 8:40
  • 2,202
Жительница Херсона узнала на видео украденные россиянами из ее дома картины

Оккупанты провели с ними вернисаж.

Херсонка, которая сейчас проживает в Канаде, узнала на видео из сюжета с оккупированной ВС РФ Херсонщины, украденные из дома ее родителей картины. Она рассказала об этом на опубликованном в TikTok ролике.

Девушка с ником angelika.tonka рассказывает, что увидела сюжет телеканала «Таврия» из оккупированной части Херсонской области.

@angelika.tonka Коли це все закінчиться??? 💔 Вісточка з дому . #блогерканада #херсонцеукраїна #херсонщина #херсон🇺🇦 #херсонщина #канадаиммиграция #життявканаді🇺🇦🇨🇦 #canada_life🇨🇦 #канадаукраина #канада🇨🇦торонто #блогерукраїна #canadatiktok #блогерканада #окупація #украінапонадусе🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #життязакордоном #блогериукраїни #канадаблог ♬ оригінальний звук - Херсонка в Канаді 🇨🇦

По ее словам, в сюжете рассказывается о «художнице» Антонине Мороз, которая представила свои картины на выставке. Но херсонка говорит, что это картины из ее дома. Где именно проходила выставка — неизвестно.

«Это картины из моего дома. Эти картины делал и рисовал мой отец. Они просто украли наши картины. Зашли в наш дом и вынесли все картины», — рассказала девушка.

В комментариях у нее попросили фото с картинами. Поэтому она записала еще одно видео.

Девушка показала фото из бани, где на стене висит одна из картин. И отметила, что больше не будет разглашать никакой информации, потому что в оккупации остаются ее родные.

Сюжет «Таврии» о котором рассказала девушка, найти не удалось. Вероятно его удалили после огласки в соцсетях.

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