ООН обязывает белорусский режим выплатить компенсацию Тихановскому 4.12.2024, 16:21

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Сергей Тихановский

Фото: «Радыё Свабода»

На ответ властям дается 180 дней.

Режим Лукашенко должен выплатить компенсацию политзаключенному Сергею Тихановскому за нарушение прав на свободное выражение мнения с использованием мирного собрания. Это гарантируется статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Соответствующее решение принял Комитет по правам человека ООН, пишет «Салідарнасць» со слов правозащитника Леонида Судаленко. Решение было принято на 142-й сессии Комитета в октябре, но опубликовано только сейчас.

По словам Судаленко, официальный Минск не освобожден от исполнения решений ООН, несмотря на то, что в 2023 году режим Лукашенко денонсировал Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (то есть, граждане Беларуси больше не смогут обращаться с жалобами в Комитет ООН по правам человека).

Правозащитник утверждает, что государство обязано предоставить Тихановскому компенсацию, включая денежную. Также правительству Беларуси поручено пересмотреть национальный закон «О массовых мероприятиях», чтобы его практическое применение не приводило к таким нарушениям. На ответ белорусским властям дается 180 дней.

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