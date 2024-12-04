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Украинский оператор БПЛА ликвидировал 30 российских захватчиков

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  • 4.12.2024, 19:30
  • 2,258
Украинский оператор БПЛА ликвидировал 30 российских захватчиков

За двое суток.

Оператор БПЛА 73-го морского центра Сил Специальных операций ликвидировал 30 военнослужащих РФ всего за двое суток.

Об этом сообщили в телеграм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

«Работа пилота — не тяжелая, если до момента как ты стал на должность пилота штурмовал посадки, держал оборону, проводил засады и т.д. Без такого боевого опыта садиться за пульт опасно, потому что ты не знаешь, что в первую очередь нужно делать на поле боя, чтобы помочь побратимам. Груз ответственности который чувствую лично я — огромный, эмоции появляются только тогда, когда на экране вижу своих», - говорит оператор БПЛА с позывным «Маугли».

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