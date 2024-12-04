В Австрии пара 12 раз женилась и разводилась 1 4.12.2024, 23:27

Иллюстративное фото

Все ради пособий.

В Австрии 73-летнюю женщину и ее мужа обвиняют в злоупотреблении бракоразводным правом ради получения социальных выплат. За 35 лет пара 12 раз заключала браки и разводилась, что позволило им незаконно получить 326 тысяч евро от пенсионного фонда, пишет BILD.

Женщина стала получать «пенсию вдовы» еще в 1981 году в связи со смертью ее первого мужа и решила максимально использовать эту особенность австрийского законодательства, которая предполагает получение «выходного пособия» в размере 27 тысяч евро в случае утраты супруга в результате смерти или развода. Уже в 1982 году она снова вышла замуж, а через пять лет подала на развод из-за «неизлечимого распада» брака, связанного с профессией ее мужа — водителя грузовика.

В итоге пара 12 раз прошла через повторные разводы и бракосочетания. Однако, как выяснилось, их расставание было фиктивным: на самом деле пара никогда не разлучалась и продолжала жить вместе. Каждый раз после развода женщина получала выплаты, а затем супруги вновь сочетались браком.

Схема действовала почти четыре десятилетия. По словам соседей и друзей семьи, супруги вели совместный быт, что подтверждает фиктивность их разводов.

Заподозрив неладное, австрийский пенсионный фонд прекратил выплаты. Пара попыталась оспорить это в суде, но иск был отклонен. В 2023 году Верховный суд Австрии передал дело в полицию.

Последний развод, поданный супругами в 2022 году, не был признан. Сейчас они официально остаются в браке и находятся под следствием по обвинению в крупном мошенничестве. Супруги отрицают вменяемые им обвинения. Судебное разбирательство продолжается, какое наказание грозит австрийцам, пока не сообщается.

Случай вызвал широкую дискуссию в Австрии о необходимости ужесточения контроля за выплатами и пересмотра законодательства в сфере социальных пособий.

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