Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник» в Астраханской области РФ

Украинский дрон атаковал место запуска ракеты «Орешник» в Астраханской области РФ1
- 5.12.2024, 13:03
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Беспилотник взорвался в нескольких метрах от полигона, есть повреждения.
Полигон Капустин Яр на территории Астраханской области подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
Отмечается, что под удар попал объект, находящийся на территории полигона, с которого россияне запускали по Днепру баллистическую ракету «Орешник».
Другие российские источники пишут, что местные системы ПВО якобы сбили беспилотный аппарат в нескольких метрах от въезда на территорию, при этом взрывная волна повредила ворота.