Путин – первому вице-премьеру Мантурову: Где заводы? Где деньги? 4 5.12.2024, 19:15

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Чиновники проигнорировали поручение диктатора РФ по строительству 200 мусороперерабатывающих заводов.

Диктатор РФ Владимир Путин спросил у первого вице-премьера Дениса Мантурова, построены ли мусоросжигающие заводы, согласно плану. Это произошло на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали, по переработке отходов, где заводы? «Ростех» должен был их строить?» — спросил диктатор РФ.

Первый вице-премьер РФ пояснил, что два мусоросжигающих завода уже «на выходе», их запустят в первых месяцах следующего года, тогда как площадки по сортировке мусора созданы «в достаточном количестве». Мантуров пообещал пригласить Путина на открытие мусоросжигающих заводов.

«Ладно, на открытие — хорошо. Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить. Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?», — добавил диктатор.

Главная проблема была в сфере технологий, поскольку японские коллеги покинули проект, «инициативу подхватил» Росатом», ответил Мантуров.

«Надо просто держать, повторяю еще раз, на контроле. Понимать, что там происходит, в какие сроки. У нас же инфляционные процессы происходят, удорожание проектов происходит, да? Чтобы потом не пришли, не сказали: «А вот такая проблема, такая», — потребовал Путин.

В 2018 году Путин пообещал, что до 2024 года в России построят 200 мусороперерабатывающих заводов. «Я не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 мы должны сделать», — добавил он.

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