В Грузии протестные акции проходят одновременно в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди
- 5.12.2024, 20:54
Участники митингов выходят на защиту европейского будущего страны.
Протестные акции одновременно проходят в эти минуты в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Участники митингов говорят, что выходят на защиту европейского будущего страны. Некоторые более конкретны – они требуют отставки правительства Грузии и назначения новых выборов. Наряду со всем эти протестующие призывают к освобождению их единомышленников, задержанных в предыдущие дни.
В Тбилиси демонстранты уже перекрыли проспект Руставели. У парламента Грузии продолжают собираться люди. Акция проходит мирно. Как и во все предыдущие дни, на митинге нет ни сцены, ни спикеров.
🇬🇪 Protest continues today on Rustaveli Avenue#GeorgiaProtests #Georgia #Tbilisi #TbilisiProtests pic.twitter.com/MPNrc5qwC0— Tabula Media (@Tabula_Media) December 5, 2024
В Кутаиси сотни граждан собрались на центральной площади у офиса губернатора Имеретии. Сейчас там проходит концерт популярной среди молодежи рок-группы SKAZZ. Музыканты активно участвуют в проевропейских протестах.
Одновременно несколько десятков жителей Кутаиси собрались у офиса «Грузинской мечты» под слоганом «Нет насильственному режиму». ТВ «Пирвели» сообщает, что между протестующими и полицией там произошла перепалка, несколько человек сотрудники МВД вывели с территории. Неясно, задержаны они или нет.
В Батуми протестуют у здания Конституционного суда Грузии, который несколько дней назад не принял к рассмотрению по существу иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать состоявшиеся 26 октября парламентские выборы неконституционными.
В Зугдиди проводят шествия с флагами Грузии и ЕС по центральным улицам, скандируя «Сакартвело».