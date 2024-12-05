В Грузии протестные акции проходят одновременно в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди 5.12.2024, 20:54

Участники митингов выходят на защиту европейского будущего страны.

Протестные акции одновременно проходят в эти минуты в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Участники митингов говорят, что выходят на защиту европейского будущего страны. Некоторые более конкретны – они требуют отставки правительства Грузии и назначения новых выборов. Наряду со всем эти протестующие призывают к освобождению их единомышленников, задержанных в предыдущие дни.

В Тбилиси демонстранты уже перекрыли проспект Руставели. У парламента Грузии продолжают собираться люди. Акция проходит мирно. Как и во все предыдущие дни, на митинге нет ни сцены, ни спикеров.

В Кутаиси сотни граждан собрались на центральной площади у офиса губернатора Имеретии. Сейчас там проходит концерт популярной среди молодежи рок-группы SKAZZ. Музыканты активно участвуют в проевропейских протестах.

Одновременно несколько десятков жителей Кутаиси собрались у офиса «Грузинской мечты» под слоганом «Нет насильственному режиму». ТВ «Пирвели» сообщает, что между протестующими и полицией там произошла перепалка, несколько человек сотрудники МВД вывели с территории. Неясно, задержаны они или нет.

В Батуми протестуют у здания Конституционного суда Грузии, который несколько дней назад не принял к рассмотрению по существу иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать состоявшиеся 26 октября парламентские выборы неконституционными.

В Зугдиди проводят шествия с флагами Грузии и ЕС по центральным улицам, скандируя «Сакартвело».

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