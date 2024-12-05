Самым дорогим молодым стартапом в мире признали компанию, которую основал белорус 1 5.12.2024, 22:00

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Что о нем известно.

В ноябре стало известно, что стартап Perplexity завершает новый раунд инвестиций объемом $500 млн по оценке $9 млрд. В итоге он стает одним из самых дорогих молодых стартапов. Примечательно, что среди основателей компании — белорус Денис Ярац.

Ранее всего за два года американский стартап Perplexity, который разрабатывает альтернативу Google на базе искусственного интеллекта, привлек $400 млн. В него вложились в том числе основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Y Combinator Гарри Тан и разработчик графических процессоров Nvidia. Сейчас Perplexity получает около 15 млн поисковых запросов в день.

Денис Ярац основал Perplexity с двумя партнерами в США, где живет более 10 лет. Родился он в Гомеле, образование получил в Минске в БГУ, где изучал математику и компьютерные науки, а затем успел поработать в Москве.

Как сообщает Forbes, семья Яраца не связана ни с бизнесом, ни с IT: отец до выхода на пенсию работал на тракторном заводе, а мать была домохозяйкой.

В 2008 году айтишник прошел в европейский финал соревнований Google Code Jam, который проходил в офисе Google в Цюрихе, а затем попал в эту компанию на собеседование, но работу не получил. В 2011 году Денис стал инженером в Bing — поисковике от Microsoft, позже работал в сервисе обмена знаниями Quora. В 2022 году вместе с партнерами он решил запустить собственный продукт.

Perplexity привлекла первые вложения в сентябре 2022-го, это были $3,1 млн от бывшего вице-президента Twitter (сейчас X) Элада Гила и других инвесторов. Сейчас стартап монетизирует свой продукт в основном за счет подписки, которую ввели летом 2023-го. За $20 в месяц пользователь среди прочего получает более 300 расширенных ответов в день, в то время как в бесплатной версии их всего три.

По словам Дениса, по итогам прошлого года выручка бизнеса составила около $2 млн, а в этом выросла до $50 млн. Почти всю сумму принесла подписка для частных лиц.

В интервью Forbes Ярац поделился прогнозом, что Perplexity займет место «где-то посередине» между двумя IT-гигантами Google и OpenAI. Первый продолжит отвечать на простые вопросы, а второй — развивать чат-бот, где поиск — только одна из функций.

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