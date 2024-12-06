Макрон не намерен уходить в отставку
- 6.12.2024, 5:16
Президент Франции заявил, что останется на посту до конца своего мандата.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса заявил, что не собирается уходить в отставку.
Об этом он сказал в обращении вечером 5 декабря, сообщает Le Figaro.
Макрон обвинил в отставке правительства ультраправые и ультралевые силы, которые «выбрали беспорядок».
«Не для того, чтобы создавать, а для того, чтобы разрушать. Почему эти депутаты выбрали объявление недоверия (правительству. – Ред.)? Потому что они думают о президентских выборах», – добавил он.
В то же время глава французского государства отверг призывы к отставке, подчеркнув, что будет выполнять вверенный ему пятилетний мандат «в полной мере до конца».
«Моя обязанность – обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас», – сказал Макрон.
Он также пообещал в течение оставшихся 30 месяцев своего президентского срока «действовать, чтобы сделать Францию более сильной и справедливой страной».