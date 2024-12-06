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Макрон не намерен уходить в отставку

  • 6.12.2024, 5:16
Макрон не намерен уходить в отставку
Эмманюэль Макрон

Президент Франции заявил, что останется на посту до конца своего мандата.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса заявил, что не собирается уходить в отставку.

Об этом он сказал в обращении вечером 5 декабря, сообщает Le Figaro.

Макрон обвинил в отставке правительства ультраправые и ультралевые силы, которые «выбрали беспорядок».

«Не для того, чтобы создавать, а для того, чтобы разрушать. Почему эти депутаты выбрали объявление недоверия (правительству. – Ред.)? Потому что они думают о президентских выборах», – добавил он.

В то же время глава французского государства отверг призывы к отставке, подчеркнув, что будет выполнять вверенный ему пятилетний мандат «в полной мере до конца».

«Моя обязанность – обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас», – сказал Макрон.

Он также пообещал в течение оставшихся 30 месяцев своего президентского срока «действовать, чтобы сделать Францию более сильной и справедливой страной».

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