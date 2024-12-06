Из концертного зала «Витебск» эвакуировали около трех тысяч человек1
- 6.12.2024, 13:23
Спасатели отрабатывали возможные опасные ситуации на объекте.
Из концертного зала «Витебск» эвакуировали около трех тысяч человек. Это были учения. Спасатели отрабатывали возможные опасные ситуации на объекте. Для «массовки» привлекли школьников и студентов, сообщает «Еврорадио».
По легенде учений, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время концерта произошло возгорание (в техническом помещении за главной сценой). Огонь быстро распространился, повсюду был дым. Отмечается, что ситуация была «максимально приближена к реальной».
Тысячи человек из концертного зала выводили ее сотрудники. В это время появились спасатели (100 человек и 19 единиц техники) и медики.