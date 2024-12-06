Из концертного зала «Витебск» эвакуировали около трех тысяч человек 1 6.12.2024, 13:23

концертный зал «Витебск»

Спасатели отрабатывали возможные опасные ситуации на объекте.

Из концертного зала «Витебск» эвакуировали около трех тысяч человек. Это были учения. Спасатели отрабатывали возможные опасные ситуации на объекте. Для «массовки» привлекли школьников и студентов, сообщает «Еврорадио».

По легенде учений, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время концерта произошло возгорание (в техническом помещении за главной сценой). Огонь быстро распространился, повсюду был дым. Отмечается, что ситуация была «максимально приближена к реальной».

Тысячи человек из концертного зала выводили ее сотрудники. В это время появились спасатели (100 человек и 19 единиц техники) и медики.

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