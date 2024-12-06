Карта войны в Сирии: что происходит на Ближнем Востоке 6.12.2024, 13:26

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Повстанцы наступают молниеносно.

С 27 ноября Сирия переживает новое обострение конфликта. Активизация боевых действий впервые произошла за четыре года после масштабных операций против сил сирийского диктатора Башара Асада, которых поддерживает Россия.

Факты ICTV узнавали, как сейчас выглядит карта боевых действий Сирии.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Начавшись как мирные протесты против режима Асада, конфликт перерос в вооруженное противостояние. Репрессии сирийских властей, включая убийства мирных демонстрантов, привели к формированию вооруженной оппозиции. С тех пор страна погружена в непрекращающуюся войну.

Новая волна боевых действий в Сирии началась с молниеносного наступления повстанцев, которые за два дня захватили стратегически важный город Алеппо. Не останавливаясь на достигнутом, повстанцы движутся дальше, угрожая окружить Хаму. Сирийская армия, неся значительные потери, пытается сдержать наступление, но пока безуспешно.

Война в Сирии: карта

Анализируя карту боевых действий в Сирии, эксперт Илия Куса пришел к выводу, что линия фронта откатилась к состоянию, которое было характерно для 2016-2017 годов. По его прогнозу, хотя сирийская армия может добиться определенных успехов, но полностью восстановить контроль над территориями, утраченными за последнюю неделю, ей вряд ли удастся.

Карта войны в Сирии в реальном времени

По состоянию на 5 декабря известно, что Сирийские повстанцы продолжают наступать и уже захватили четвертый по величине город страны — Хаму. Это очередной случай, когда войска Башара Асада теряют контроль над крупным городом, что свидетельствует о значительных изменениях на поле боя.

На карте обозначаются все недавние события, которые происходят в Сирии. Здесь можно увидеть, где произошли новые вооруженные восстания или взрывы и какие территории захвачены.

На карте Сирии подконтрольные территории, принадлежащие режиму Асада, окрашены ярко-красным цветом. Бледно-зеленые участки — это те, которые принадлежат повстанцам. Желтые участки — территория, которая сейчас контролируется курдами. Красными кружочками обозначаются зоны, где сейчас происходят активные боевые действия.

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