В Клайпеде проходит встреча президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 6.12.2024, 13:54

Состоится передача очередного плавающего LNG-терминала литовскому правительству.

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 6 декабря находится с рабочим визитом в Литве.

В Клайпеде состоится церемония передачи очередного плавающего терминала LNG литовскому правительству. Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил на это мероприятие лидеров стран региона: Польши, Латвии и Эстонии.

Плавающий терминал для хранения и регазификации сжиженного газа действует в порту Клайпеды уже десять лет, отмечает в беседе с «Польским радио» глава Бюро международной политики в Администрации президента Мешко Павляк:

— Терминал имеет важное и символическое значение для Литвы, которое поспособствует энергетической безопасности региона. Терминал позволит получать сжиженный газ из разных стран, а не так как было раньше, из России. Соединение LNG-терминалов в нашем регионе — это тоже основная ось Троеморья.

На полях торжества в Клайпеде президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии также обсудят вопросы безопасности в регионе. В частности, будет затронут вопрос последних тревожных событий в Грузии, где продолжаются антиправительственные протесты, вызванные отказом пророссийского правительства в Тбилиси от европейской интеграции.

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