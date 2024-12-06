Российские боевые дроны стали сбиваться с курса после замены западного мотора на китайский 5 6.12.2024, 14:29

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Беспилотники «Герань-2» ведут себя странно.

Ударные беспилотники «Герань-2», которые Россия сотнями посылает на украинские города, в этом году стали вести себя странно.

Возникающие у них технические проблемы американские чиновники считают свидетельством того, что вводимые ими против России санкции все-таки работают, пишет The Washington Post.

Чаще всего «Герани», являющиеся российской версией иранского дрона Shahed-136, теряют контроль при резком повороте. Некоторые из них разбиваются, другие же выравниваются, но при этом становятся легкой добычей для украинских средств ПВО.

Западные и украинские военные аналитики, беседовавшие с WP, связали большое количество сбоев с некачественными компонентами. Вероятной причиной эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) назвали замену серводвигателя – небольшого устройства, которое помогает регулировать движения беспилотника в полете. В конце прошлого года производитель начал ставить на «Герань-2» китайский серводвигатель взамен южнокорейского, который Россия использовала ранее, но теперь не может так легко получить из-за санкций.

Неисправные беспилотники ознаменовали небольшую победу западных стран в закулисном противостоянии, которое ведут государственные и разведывательные органы, чтобы, с одной стороны, лишить Москву доступа к высокотехнологичным компонентам, а с другой – найти способы обойти ограничения и доставить эти детали в Россию, пишет WP. По словам американских чиновников, после начала войны операции по закупкам иностранных компонентов взяли в свои руки ФСБ и ГРУ (Главное управление Генштаба).

«Их [России] разведывательные службы на самом высоком уровне дают указания» по проведению антисанкционных операций, сказал в интервью газете заместитель министра финансов США Уолли Адейемо:

«Это делает не частный сектор России. Это делается под руководством правительства, чтобы обеспечить приобретение вещей, необходимых для создания нужного им оружия».

Несмотря на то, что США удается перекрывать все новые и новые каналы контрабандных поставок, России обеспечивает производство некоторых видов вооружений в таких количествах, что это компенсирует потери в качестве. Только в октябре она запустила по Украине более 2000 дронов «Герань-2».

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