Российский офицер пытал и расстрелял 19-летнего срочника 4 6.12.2024, 22:30

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Родственники погибшего считают, что его казнили за отказ ехать на войну.

В российской армии убивают за нежелание участвовать в агрессии против Украины. В Приморье офицер ВС России застрелил срочника, который отказывался ехать на войну в Курскую область.

О происшествии узнало российское издание «Важные истории». Минобороны России и государственные СМИ умалчивают о случившемся.

Инцидент произошел еще 21 октября на полигоне «Ильинский» 60-й мотострелковой бригады ВС РФ. Согласно официальной версии, лейтенант 394-го мотострелкового полка выпустил очередь из автомата «АК-12» по строю солдат, в результате чего 19-летний Артем Антонов скончался на месте. Пуля попала молодому человеку в голову.

Родственники погибшего срочника считают, что его казнили за отказ ехать на войну. Перед смертью он жаловался, что их подразделение «прессуют», заставляя подписать контракты с Минобороны России.

«Над ним издевались, по восемь дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, били железными прутами по рукам и шее», - сообщили родственники.

Они уточнили, что семью уведомили об убийстве срочника только спустя два дня после происшествия. На теле юноши, помимо пулевого ранения, нашли огромное количество синяков.

«Семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать», - пишет издание.

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