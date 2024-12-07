Крупнейшего производителя обуви в России признали банкротом 7.12.2024, 5:43

Проблемы компании начались еще в 2021 году.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру одного из крупнейших производителей и продавцов обуви в России под брендом Ralf Ringer. Решение принято по заявлению подмосковного ООО «Стивали», следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, пишет The Moscow Times.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела по итогам заседания, на котором суд проверял обоснованность заявления «Стивали» о банкротстве компании «Ральф Рингер».

Иск о признании АО «Ральф Рингер» банкротом был подан компанией «Стивали», расположенной в подмосковном Талдоме, в июне 2023 года. Сумма задолженности, фигурирующая в деле, не раскрыта, но известно, что «Ральф Рингер» арендовал у «Стивали» помещения. Согласно договору аренды от 10 июня 2019 года, долг компании за период с июля 2019 по август 2022 года составил около 20 миллионов рублей.

Угроза банкротства для Ralf Ringer стала очевидной в октябре 2023 года. В компании тогда заявляли о намерении погасить задолженность перед «Стивали», но выполнение этого оказалось невозможным: все банковские счета фирмы были заблокированы в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Проблемы компании начались еще в 2021 году, когда налоговая инспекция предъявила Ralf Ringer претензии на сумму 3,2 миллиарда рублей, включая налоги, штрафы и пени. Проверка выявила, что единственный поставщик производителя был аффилирован с ретейлером и импортировал меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено продукции. В 2022 году Ralf Ringer удалось снизить сумму претензий до 1,5 миллиарда рублей.

Компания Ralf Ringer, ранее известная как торговый дом «Белка», основана в 1996 году и является крупнейшим российским производителем обуви для массового потребительского рынка. В структуру компании входят четыре фабрики на территории России и сеть из более чем 1500 магазинов. По данным системы СПАРК, выручка группы компаний в 2021 году превысила 9,5 миллиарда рублей.

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