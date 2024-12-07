Лидер правящей партии Южной Кореи заявил о неизбежности ухода президента 7.12.2024, 9:03

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Сегодня в парламенте пройдет голосование по вопросу импичмента президента.

Лидер правящей партии Южной Кореи «Сила народа» Хан Дон Хун, призвавший отстранить от обязанностей действующего президента страны Юн Сок Ёля, заявил, что досрочный уход с поста Юн Сок Ёля неизбежен после его публичных извинений за решение ввести военное положение, сообщает Yonhap.

«Досрочная отставка [президента] неизбежна», — сказал Хан Дон Хун.

По его мнению, Юн Сок Ёль «больше не способен эффективно выполнять свои обязанности».

Юн Сок Ёль в обращении к нации перед голосованием в парламенте по импичменту извинился за свое решение объявить военное положение. Оно было принято «от отчаяния», объяснил он. Президент пообещал не вводить военное положение во второй раз и оставил решение по поводу своего пребывания на посту на усмотрение партии.

Это обращение стало первым публичным выступлением южнокорейского лидера с тех пор, как он пытался ввести военное положение в стране, отмечает Yonhap.

3 декабря президент Южной Кореи объявил в стране военное положение для «защиты от угрозы северокорейских коммунистических сил», но парламент отменил его решение. 7 декабря в парламенте пройдет голосование по вопросу импичмента Юн Сок Ёля.

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