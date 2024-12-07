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Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2024 года

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  • 7.12.2024, 11:24
Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2024 года

Список разделен на три категории.

Газета Financial Times составила список самых влиятельных женщин мира по итогам 2024 года. Туда вошли те, чьи голоса наиболее громко прозвучали в уходящем году и показали важные для общества проблемы.

Список 25 самых влиятельных женщин по версии Financial Times разделен на три категории: «Создательницы», «Лидеры» и «Героини».

В первой категории, «Создательницы», отметили женщин творческих профессий. Туда вошли американские певицы Тейлор Свифт и Charli XCX, палестинская певица Эльянна, ирландская писательница Салли Руни, актриса Эмма Стоун, креативный директор модного дома Chloé Чемена Хамани и родившаяся в Нигерии шеф-повар и основательница нескольких лондонских ресторанов Адехоке Бакари.

В номинацию «Героини» вошла вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная. Также Financial Times отметила видеоблогера из Газы Бисан Овду. Документальный фильм Овды получил в 2024 году премию «Эмми» — одну из высших американских наград в области теле- и видеожурналистики.

В списке «героинь» — француженка Жизель Пелико. Также в категорию вошли мэр Парижа Анн Идальго, индийская писательница Арундати Рой, получившая в 2024 году премию Пинтера, и американская гимнастка Симон Байлс, ставшая самой титулованной спортсменкой за всю историю этого вида спорта.

В категорию «Лидеры» попали европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, первая женщина — канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, новая президент Мексики Клаудия Шейнбаум, генеральный директор Лондонской фондовой биржи и ЛГБТ-активистка Джулия Хоггетт.

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