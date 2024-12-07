Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2024 года 2 7.12.2024, 11:24

Список разделен на три категории.

Газета Financial Times составила список самых влиятельных женщин мира по итогам 2024 года. Туда вошли те, чьи голоса наиболее громко прозвучали в уходящем году и показали важные для общества проблемы.

Список 25 самых влиятельных женщин по версии Financial Times разделен на три категории: «Создательницы», «Лидеры» и «Героини».

В первой категории, «Создательницы», отметили женщин творческих профессий. Туда вошли американские певицы Тейлор Свифт и Charli XCX, палестинская певица Эльянна, ирландская писательница Салли Руни, актриса Эмма Стоун, креативный директор модного дома Chloé Чемена Хамани и родившаяся в Нигерии шеф-повар и основательница нескольких лондонских ресторанов Адехоке Бакари.

В номинацию «Героини» вошла вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная. Также Financial Times отметила видеоблогера из Газы Бисан Овду. Документальный фильм Овды получил в 2024 году премию «Эмми» — одну из высших американских наград в области теле- и видеожурналистики.

В списке «героинь» — француженка Жизель Пелико. Также в категорию вошли мэр Парижа Анн Идальго, индийская писательница Арундати Рой, получившая в 2024 году премию Пинтера, и американская гимнастка Симон Байлс, ставшая самой титулованной спортсменкой за всю историю этого вида спорта.

В категорию «Лидеры» попали европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, первая женщина — канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, новая президент Мексики Клаудия Шейнбаум, генеральный директор Лондонской фондовой биржи и ЛГБТ-активистка Джулия Хоггетт.

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