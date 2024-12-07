Через несколько лет МКС упадет на Землю 5 7.12.2024, 12:22

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Специалисты обсуждают, как безопасно завершить миссию станции.

Международная космическая станция (МКС) готовится к контролируемому спуску на Землю в 2031 году, однако ученые обеспокоены возможными экологическими последствиями. Опасность заключается в загрязнении атмосферы и вод Тихого океана. Специалисты обсуждают, как безопасно завершить миссию станции, пишет «Хайтек».

Международная космическая станция находится на грани завершения своей миссии. Ее возраст и технические проблемы (трещины, утечки воздуха и охлаждающей жидкости) делают ее опасным объектом. В 2031 году НАСА планирует безопасно спустить станцию в атмосферу, где часть ее сгорит, а остатки затопит в Тихом океане. Этот процесс, как считают некоторые эксперты, может вызвать загрязнение воздуха и воды.

Контролируемое падение МКС состоится в южной части Тихого океана, в районе, который называется крупнейшим кладбищем космических аппаратов. Несмотря на отдаленность этого региона от суши, обеспокоенность вызывает возможное загрязнение. Ученые предупреждают, что при сплошном падении обломков в океан или их сгорании в атмосфере могут образоваться вредные вещества, которые окажут влияние на окружающую среду.

НАСА выбрало компанию SpaceX для разработки аппарата, который поможет завершить миссию. Стоимость контракта составляет почти 850 млн долларов. Однако специалисты, такие как Леонард Шульц из Брауншвейгского университета, напоминают, что из-за массы МКС (450 тонн) при ее сплошном слете в атмосфере могут выделяться опасные вещества.

По мнению Лучано Ансельмо из Института информационных наук и технологий, загрязнение океанской воды обломками МКС маловероятно по сравнению с другими морскими отходами, однако угрозы для верхних слоев атмосферы, возможно, существуют.

Экологи и специалисты по водной среде обеспокоены последствиями для вод Тихого океана. Однако отсутствие международной правовой базы, регулирующей спуск космических объектов, затрудняет контроль над ситуацией. Даррен Макнайт из LeoLabs утверждает, что без контролируемого спуска станция может стать угрозой для безопасности, столкнувшись с космическим мусором.

Альтернативы сплоченному спуску МКС, такие как разборка станции на орбите или отправка на более высокую орбиту, остаются дорогостоящими решениями.

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