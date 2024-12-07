Президент Южной Кореи избежал импичмента 2 7.12.2024, 15:49

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Не хватило пяти голосов.

Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. За импичмент главы государства проголосовали 195 депутатов при необходимых 200, следует из интернет-трансляции на YTN.

Резолюцию об отставке президента ранее подготовили и внесли в парламент представители оппозиционных партий. Они обвинили главу государства в попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий из-за введения военного положения без законных оснований.

Поздним вечером 3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР.

Причиной для введения военного положения стали возросшие разногласия между президентом и парламентом, где у «Тобуро» большинство. Ранее Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, включая прокуроров, отказавшихся предъявлять обвинения первой леди Ким Кон Хи за манипуляции с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в стране, в период с 2009 по 2012 год.

С введением военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Тем не менее большая часть депутатов приехала в Национальное собрание до того, как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за срочную отмену военного положения.

Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле и уже ранним утром 4 декабря отменил режим. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента Юна.

Юн останется на своей должности. Впрочем, вероятно, что оппозиция вновь попытается добиться импичмента ему.

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