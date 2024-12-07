В Беларуси распродают заправки опального бизнесмена, приближенного к Лукашенко 1 7.12.2024, 18:49

Бизнес-империя распадается по частям.

На сайте ЗАО «Белреализация» появилось объявление о продаже еще двух заправок из сети «Трайпл». Эти объекты ранее принадлежали одному из самых известных бизнесменов Беларуси — Юрию Чижу, который долгое время считался особой, приближенной к Лукашенко.

Однако сегодня он в опале, а его бизнес-империя распродается по частям, отмечает BGmedia.

Одна из заправок находится в районе деревни Кулаки Солигорского района и сейчас не работает. Из описи следует, что все оборудование там сохранилось, но его состояние вызывает вопросы. Стартовая цена на этот объект — около 866 000 BYN, а минимальная — чуть меньше 673 500 BYN. Сложно сказать, насколько выгодным будет такое вложение, учитывая, что заправка не функционирует.

Юрий Чиж родился в 1963 году в деревне Соболи Сигневичского сельсовета Березовского района Брестской области. Окончил электротехнический факультет Белорусского политехнического института, работал на Минском тракторном заводе.

В бизнес пришел из спорта, первоначально занимался ввозом и продажей ковров. В 1992 г. основал компанию «Трайпл», работавшую в сфере строительных материалов. Затем начали появляться дочерние фирмы в других сферах. Бизнес Чижа развивался под крышей властей. Эта крыша его и придавила.

Вторая АЗС расположена на трассе М-6 и на данный момент представляет собой почти пустое здание. Здесь демонтировано все оборудование, и остались только подземные резервуары с очистными сооружениями. Этот объект интересен прежде всего своей локацией — 92-й километр трассы, где транспортный поток всегда большой. Стартовая цена — около 1,6 млн BYN.

Торги по этим объектам запланированы на 20 декабря.

Ранее СМИ писали, что в Березе с аукциона почти вдвое дороже стартовой цены продали заправку, которая раньше принадлежала Юрию Чижу. Она «ушла» почти за 4,5 млн рублей при начальной цене менее 2,3 млн. В ЗАО «Белреализация» сообщили, что в торгах участвовали три покупателя.

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