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Появилось первое детальное видео, как украинские Ми-8 сбивают «Шахеды»

  • 7.12.2024, 21:14
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Появилось первое детальное видео, как украинские Ми-8 сбивают «Шахеды»

Вертолетчики работают в паре.

Мобильные огневые группы являются основным инструментом Сил обороны Украины в борьбе с российско-иранскими дронами «Шахед». Однако далеко не единственным. В сети появилось видео, где вблизи зафиксирована охота на «Шахед» экипажами вертолетов Ми-8.

Как пояснили аналитики Defense Express, такую охоту вертолеты ведут в паре - одна машина визуально сопровождает цель и наводит на нее вторую машину, которая уже непосредственно уничтожает беспилотник.

На обнародованном видео хорошо видно, что экипажи вертолетов не торопятся сбивать дрон, как только он появляется в поле зрения. Долгое время вертолетчики только сопровождают цель, которая летит низко над плотно заселенным районом. Только когда беспилотник оказывается над лесом, его начинают расстреливать из бортового пулемета.

На видео также показано, что летчики четко фиксируют координаты падения дрона, чтобы потом саперы могли обезвредить и убрать обломки.

«То есть в целом стоит зафиксировать, что охота на «Шахеды» с вертолетов - это достаточно непростой ресурсозатратный процесс», - резюмируют в Defense Express.

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