В Париже проходят торжества, посвященные восстановлению Собора Парижской Богоматери: онлайн
- 7.12.2024, 21:50
Нотр-Дам открывают после реконструкции.
В субботу, 7 декабря, в Париже проходит церемония открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции. На открытие прибыл избранный президент США Дональд Трамп, а также украинский президент Владимир Зеленский.
«Суспільне» ведет прямую трансляцию события:
Напомним, что масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился 15 часов, в результате пожара обвалились шпиль и крыша здания. Согласно данным французских следователей, пожар в соборе могло вызвать короткое замыкание или курение на рабочем месте. Реконструкция Собора началась в 2020 году.