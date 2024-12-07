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В Париже проходят торжества, посвященные восстановлению Собора Парижской Богоматери: онлайн

  • 7.12.2024, 21:50
В Париже проходят торжества, посвященные восстановлению Собора Парижской Богоматери: онлайн

Нотр-Дам открывают после реконструкции.

В субботу, 7 декабря, в Париже проходит церемония открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции. На открытие прибыл избранный президент США Дональд Трамп, а также украинский президент Владимир Зеленский.

«Суспільне» ведет прямую трансляцию события:

Напомним, что масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Он длился 15 часов, в результате пожара обвалились шпиль и крыша здания. Согласно данным французских следователей, пожар в соборе могло вызвать короткое замыкание или курение на рабочем месте. Реконструкция Собора началась в 2020 году.

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