В центре Тбилиси протесты вспыхнули с новой силой 8.12.2024, 10:09

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Людей атакуют «титушки».

Вечером 7 декабря тысячи людей в очередной раз собрались в центре Тбилиси на акцию протеста из-за отсрочки новым правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС. На активистов и журналистов нападают неизвестные лица в масках.

Об этом сообщает Newsgeorgia и SOVA.

Около полуночи по тбилисскому времени большинство протестующих собрались на площади Свободы возле парламента. Пока что силовики людей не трогают, ситуация спокойная.

В то же время, на площади Свободы были замечены водометы.

Тем временем на улице Чичинадзе были слышны выстрелы, вероятно резиновыми пулями. О пострадавших пока неизвестно. На улице также появился спецназ.

Атаки «титушек»

Тем временем вечером возле проспекта Шота Руставели была зафиксирована серия нападений на активистов, журналистов и членов оппозиционных партий.

В частности, возле парламента на улице Бесики неизвестные в балаклавах атаковали офис оппозиционной партии «Ахали»/Коалиция за перемены.

Также неизвестные мужчины избили по меньшей мере двух участников протестной акции возле парламента. Случай произошел на улице Пурцеладзе. Очевидцы рассказывают, что группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и начала избивать.

Одного пострадавшего, 19-летнего парня, госпитализировали. Второму оказывают помощь на месте врачи скорой помощи. У него сломан нос, а на лице синяки. По словам очевидцев, полиция была недалеко, но не реагировала.

Похожий инцидент произошел в Александровском саду, за Кашветской церковью. Пострадавший отделался незначительными ранениями и сказал, что полиция отреагировала на ситуацию - на нападавших составили протокол, но никого не задержали.

После информации о «титушках», протестующие бросились искать нападавших и прочесывать Александровский парк.

Кроме того, неизвестные в масках в районе Мтацминда избили актера Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.

«Передо мной стоит патруль, 30 «типов» бьют меня «дубинками» и они смотрят... Меня бьют 10 минут. Они стоят, смотрят...», - сказал актер журналистам.

«Грузинская мечта» не причастна

МВД Грузии возбудило дело по фактам серии нападений неизвестных групп в районе проспекта Руставели. О задержанных не сообщается.

Расследование по факту нападения на офис партии «Ахали» начато по статье 126 Уголовного кодекса - «насилие».

Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сказал, что «титушки» на улицах Тбилиси «не из нашего парт-актива».

«Мое субъективное мнение, что это, наверное, сделали те, кому нужен беспорядок и хаос», - сказал Мдинарадзе.

Он также предлагает запретить ношение масок гражданами, чтобы побороть насилие на акциях протеста.

Обновлено

Ночь на проспекте Руставели прошла без разгона участников антиправительственного митинга.

В 4:30 по местному времени мэрия Тбилиси начала установку новогодней елки возле здания парламента Грузии.

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