У Путина серьезные проблемы: СМИ получили доступ к секретной информации 6 8.12.2024, 14:53

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Истощается важный ресурс.

Российская армия, которая уже почти три года ведет войну против Украины, сталкивается с нарастающими проблемами.

Несмотря на увеличение выплат за подписание контракта, приток добровольцев продолжает сокращаться, а потери на фронте достигают рекордных уровней.

Мобилизацию Путин проводить отказывается, боясь падения популярности среди россиян.

По данным издания Meduza, в третьем квартале 2024 года российская армия ежедневно набирала около 600 контрактников — это существенно меньше, чем во втором квартале.

Это падение происходит на фоне удвоения выплат за контракт: с 1 августа сумма за подписание выросла со 195 тысяч до 400 тысяч рублей (около 4 тысяч долларов).

Даже этот финансовый стимул не компенсирует катастрофические потери на фронте. К середине года ежедневно погибало около 200–250 российских солдат. С учетом соотношения убитых и тяжело раненых (1:1,7–2), общее число необратимых потерь достигает 600–750 человек в день.

Согласно последнему отчету Генштаба Украины, в ноябре среднесуточные потери российской армии составили 1523 человека (убитые и раненые). Этот показатель стал рекордным за всю войну и продолжает расти третий месяц подряд.

Истощение ресурса

Сокращение набора контрактников и растущие потери указывают на то, что российская армия оказывается неспособной восполнять утраченные силы.

Эксперты отмечают, что число новых добровольцев едва покрывает число убитых и раненых, что грозит дальнейшим ослаблением российской военной машины.

Попытки мобилизации через мобильные рекрутинговые центры, такие как те, что развернуты в российских городах, уже не приносят прежних результатов.

Даже значительное увеличение выплат не способно убедить россиян заключать контракты, зная, что цена этого решения — почти гарантированная смерть или серьезное ранение.

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