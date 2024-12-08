Черный лебедь для диктатора Андрей Санников

8.12.2024, 16:12

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Андрей Санников

10 дней, которые потрясли Сирию.

Вот и все.

Один из самых мерзких диктаторских режимов семейки Асадов рухнул, придавив собой младшенького.

Революция в Сирии началась в 2011 году, в те времена, когда в Беларуси еще сидели наиболее активные участники Восстания 2010 года против режима Лукашенко.

(Я не устаю повторять, что наше восстание послужило одним из катализаторов Арабской весны. Мир ведь все более взаимосвязан, не так ли?)

Сирийскую революцию 2011 года задушили предательство США (помните «красные линии» Барака Обамы, который громко угрожал военным ответом режиму Асада в случае применения химического оружия и трусливо забывал о своих же угрозах); близорукость Запада в целом, считавшего сирийский конфликт локальным; рост влияния исламистских группировок в рядах сирийской оппозиции; и, наконец, военная интервенция России.

Асад ловко воспользовался тем, что революция переросла в гражданскую войну в которую активно вмешались террористические группировки «Фронт ан-Нусра» (отделение Аль-Каиды в Сирии), «Исламское государство», и объявил себя защитником «светскости» от джихадистов.

В результате Запад был втянут в сирийский конфликт, который приобрел уже глобальные масштабы во многом из-за бездействия самого Запада на начальном этапе, не для поддержки умеренной оппозиции, а для борьбы с исламистами, что помогло Асаду уцелеть.

Результат?

Более полумиллиона погибших сирийцев, более шести миллионов беженцев, глобальный миграционный кризис, усиление влияния Путина и исламистов в регионе и в мире, откат от демократических ценностей в Европе.

Сегодня аналитики говорят, что превентивные меры, помощь воюющей оппозиции, ввод миротворческих сил предотвратили бы кризис поистине планетарного масштаба, спасли бы жизни сотен тысяч сирийцев.

Параллели с ситуацией в нашем регионе очевидны: если не принимать превентивные меры, в том числе ввод миротворческих сил при обострении конфликта, ситуация выйдет из-под контроля. То, что угроза миру с территории Беларуси стремительно возрастает, видно невооруженным взглядом. Ядерные и неядерные «орешники» тому свидетельством.

Это уроки прошлой революции и гражданской войны в Сирии. Малоутешительные, однако полезные.

События сегодняшних дней, свержение диктатуры Башара Асада, преподают нам несколько иные, но весьма интересные и полезные уроки.

Режим Асада рухнул, несмотря на поддержку Ирана и России, и невмешательство США. То есть главные мировые злодеи и убийцы не смогли помочь своему брату и протеже удержать власть.

Против диктатуры Асада объединились многие присутствующие в стране группировки от коалиции «Демократические силы Сирии» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), остатков сирийского крыла «Аль-Каиды», которое создало террористический «Фронт ан-Нусра», и впоследствии ХТШ до друзов, ранее заключивших перемирие с Асадом.

Лидером повстанцев стал глава ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани, который после начала революции вернул себе свое настоящее имя Ахмед Хусейн аль-Шараа. Он сам, как и ХТШ, объявлены США международными террористами, а за его поимку в 2017 году была назначена награда в 10 миллионов долларов (действует до сих пор).

Можно долго и подробно разбирать состав и мотивацию различных групп повстанцев, которые сегодня объединились под единым командованием оппозиции и исламистов «Аль-Фатх аль-Мубин», - это действительно очень интересно со многих точек зрения, - но стоит обратить внимание на один аспект: в рядах повстанцев и их командиров полно людей с репутацией, далекой от безоблачной.

Наверное, мы в ближайшее время увидим много трений и разборок внутри «освободительных сил», но на сегодняшний день миру предъявлен неоспоримый факт.

В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ ДИКТАТУРА ТАК ДОСТАЕТ ВСЕХ, ЧТО НА БОРЬБУ С НЕЙ ПОДНИМАЮТСЯ ДАЖЕ ПРЕСТУПНИКИ, И ИХ ПОДДЕРЖИВАЕТ НАРОД.

Применительно к нашей ситуации это означало бы восстание против Лукашенко, организованное его нынешними и бывшими силовиками из МВД, КГБ и прочих спецслужб.

Сирийские повстанцы с первых дней революции уделяли большое внимание работе с населением. В освобожденных районах многие запреты были сняты, увеличилось электро- и водоснабжение, христианским конфессиям разрешалось беспрепятственно проводить свои службы, даже женщинам вернули часть прав, что совсем необычно для исламистов.

Все это обеспечило повстанцам всенародную поддержку. Заключительной точкой грамотной политики повстанцев стало взятие военной тюрьмы Сейдная, прозванной «бойней», в которой содержались тысячи заключенных - как гражданских активистов, так и представителей вооруженной оппозиции. Их всех освободили.

Черный лебедь для Асада вылетел 27 ноября 2024 года в провинции Алеппо в ответ на участившиеся обстрелы правительственными силами (САА) западной части провинции. Через десять дней режим рухнул. А ведь на последних своих «выборах» 2021 года он набрал такие знакомые нам 95% с гаком.

Бывшее близкое окружение диктатора быстро вспомнило о демократии, и премьер Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что в Сирии необходимо провести свободные выборы, а он лично готов способствовать мирной передаче власти повстанцам. Этот жест был оценен мудро, и лидер повстанцев Ахмед Хусейн аль-Шараа объявил, что все государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

О падении режима Асада повстанцы объявили по государственному телевидению.

«В новой Сирии, где все сосуществуют в мире, торжествует справедливость и устанавливается истина, где ценят каждого сирийца и сохраняют его достоинство, мы переворачиваем страницу темного прошлого и открываем новые горизонты будущего», - говорится в их заявлении.

Я не берусь предсказать дальнейшее развитие событий, да вряд ли это сегодня возможно. Слишком много интересов переплетено в этой стране и в регионе. И злодеи никуда не исчезли и не успокоятся.

Но сегодня, бесспорно, знаменательный день.

День падения антинародного режима убийц.

В Сирии это произошло вооруженным путем.

Но вовсе не обязательно доводить до такого кровавого развития событий, если принимать превентивные меры, даже с применением силы.

В 2011 году студенты написали на стене одного из учебных заведений в провинции Дераа на юге Сирии «Доктор (Асад), теперь черед за тобой».

Не сразу, но это приговор был исполнен.

Исполнится он и в отношении других диктаторов.

Теперь черед за вами!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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