Повстанцы уже движутся к Тартусу и Латакии: готовится штурм двух российских баз 8.12.2024, 16:57

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Повстанцы могут пойти на немедленную ликвидацию противника.

Согласно поступающей информации, сирийские повстанцы начали движение в направлении Тартуса и Латакии — провинций, где расположены две ключевые российские военные базы: морская в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Это ставит под угрозу их дальнейшее существование, и любые надежды Москвы на дипломатическое решение через турецкую сторону, по-видимому, теряют смысл.

Об этом пишет российский аналитик Анатолий Несмиян.

На фоне краха режима Башара Асада российские военные базы оказались практически в изоляции. Россия, долгое время поддерживавшая Асад ракетно-бомбовыми ударами по повстанцам, теперь рискует потерять последние опорные точки в Сирии.

Повстанцы могут пойти на немедленную ликвидацию принципиального противника.

Повстанцы, хотя и ориентируются на мнение Турции, могут действовать самостоятельно, подчеркивает эксперт. Командиры на местах обладают достаточной свободой для принятия решений, включая атаки на российские объекты. В случае перехода западных провинций Сирии под контроль новой власти, судьба баз будет решаться исключительно на ее условиях.

Песков, спикер Кремля, заявил, что Россия находится «в контакте со всеми силами» в регионе. Однако, как отмечают эксперты, контакты не гарантируют безопасность баз и их персонала.

Подготовка к эвакуации

На фоне нарастающей угрозы из Сирии поступают сообщения о спешной подготовке российских баз к эвакуации. Однако вывезти все оборудование и технику представляется крайне сложной задачей.

На авиабазе Хмеймим, вероятно, есть самолеты, находящиеся в ремонте или в состоянии, не позволяющем срочный вылет. Если эвакуация будет поспешной, российская сторона может столкнуться с потерями техники, что станет серьезным ударом по престижу.

Позорное бегство?

Бегство российских войск из Сирии грозит стать одним из крупнейших военных поражений Москвы. Подобно резкому выводу войск США из Афганистана, ситуация в Сирии демонстрирует неспособность России обеспечить стабильность даже на территории своих союзников.

Если повстанцы начнут штурм Тартуса и Латакии, это может стать символом полного краха российской военной кампании в регионе и еще одним позором, подрывающим имидж Кремля на международной арене.

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