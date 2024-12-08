Крупный банк обратился к белорусам со странной просьбой

Крупный банк обратился к белорусам со странной просьбой6
- 8.12.2024, 17:34
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В официальном TikTok-аккаунте Беларусбанка появилось короткое видео, в котором призвали «не хейтить и любить» этот банк. Интернет-пользователи, среди которых были в том числе и клиенты этого банка, охотно откликнулись на призыв, озвучив финансовому учреждению свои условия «любви и верности», пишет «Телеграф».
@belarusbank.by Упс, случайно вышло🤭 #беларусбанк #беларусь #врек #тренды ♬ оригинальный звук - Belarusbank.by
«Ребят, давайте не будем хейтить и будем любить Беларусбанк. Это я вас как обычный клиент этого банка прошу», — гласит надпись на видео, на котором помимо здания с отделением финансового учреждения также показали аниматора-промоутера с бейджиком, на котором внимательный зритель может прочесть следующее «Знакомтесь, я — Грошык» и название самого банка.
Является ли видеообращение ответом на какую-то конкретную претензию или ситуацию с клиентами или же просто попыткой автора канала вовлечь аудиторию в диалог, неясно, однако пользователи соцсети «накидали» в комментариях десятки «открытых вопросов», которые, по их мнению, такой «безусловной любви» к учреждению препятствуют.
Кто-то жаловался на комиссию за перевод между своими же карточками, кто-то — на комиссии за просмотр баланса или смену пароля, кто-то — на проблемы с пополнением карт из-за отсутствия инфокиосков вне здания отделений, кто-то — на «самый дорогой курс валют».
Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Беларусбанка, заявив, что это «самый удобный и лучший банк».
«Так а в чем проблемы этого банка? Я им пользуюсь и все нормально, мне нравится», — заявил один из зрителей.
«Всегда заведения, которые больше других имеют филиалов, имеют больше плохих отзывов, чем другие. Но это лишь потому что их больше», — выказал свое мнение другой.
Точкой в дискуссии можно, пожалуй, считать комментарий еще одного зрителя, который назвал одно условие, которое способно примирить два лагеря.
«Кредиты под 1% и — о чудо — его все будут любить», — написал комментатор.