Назван самый недооцененный молочный продукт 8.12.2024, 20:23

Его необходимо есть как можно чаще.

Этот мягкий сыр, изготовленный из молока овец, коз, коров и даже молока буйволиц, нужно есть как можно чаще.

Отличительная черта продукта в том, что его делают из сыворотки, которая осталась от производства других сыров, пишет ТСН.

Это рикотта — итальянский свежий сыр, который производится на протяжении многих веков. Название сыра происходит от слова, которое переводится как «повторно приготовленный», ведь именно такая технология его производства. Сыворотку нагревают, добавляют уксус или лимонный сок, чтобы свернуть белки, затем сгусток отделяют от жидкости через тонкую ткань. Полученный сыр имеет белый цвет, он мягкий, слегка зернистый и сладковатый на вкус.

Чем полезен сыр рикотта для здоровья

Сыр рикотта содержит большое количество белка, кальция, витаминов А и D, калия и других полезных веществ для здоровья. Он имеет меньше жира и натрия, чем другие виды сыра, поэтому станет отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть и следит за употребленными калориями.

Поскольку рикотта – это свежий сыр, изготовленный из сыворотки, он значительно легче для переваривания, чем другие сыры.

Рикотта содержит значительное количество фосфора, поэтому врачи рекомендуют употреблять сыр детям и женщинам в период менопаузы для укрепления костной ткани. Также в этом молочном продукте содержится витамин B12. Этот витамин редко встречается в продуктах, он очень важен для должной работы сердечно-сосудистой системы и здоровья мозга. Сыр помогает поддерживать эмоциональное равновесие за счет содержания витаминов группы В.

Что готовят из сыра рикотта

Сыр рикотта может придать блюду кремовую текстуру и мягкий вкус, поэтому его используют для приготовления как сладких, так и соленых блюд. Сыр добавляют в пасту, лазанью и равиоли. С рикоттой готовят десерты, в том числе чизкейк и тирамису. Сыр можно использовать в качестве начинки для блинов и французских тостов. Из рикотты делают соусы и намазки, также добавляют в салаты и даже в смузи.

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