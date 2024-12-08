Байден отреагировал на падение режима диктатора Асада
- 8.12.2024, 23:21
Президент США заявил об «акте справедливости».
Президент США Джо Байден поприветствовал падение режима диктатора Башара Асада в Сирии. Он назвал происходящее «фундаментальным актом справедливости».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе выступление Байден подчеркнул, что этот акт предоставит сирийцам историческую возможность.
«Наконец-то режим Асада пал. Этот режим жестоко обращался, пытал и убивал буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима — это основополагающий акт справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны», - заявил он выступая в Белом доме.
Также Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.