Forbes: Сирия поставила Путина в неудобное положение 9.12.2024, 10:47

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Российские военные заперты на базах.

Российская танковая дивизия приближается к Покровску Донецкой области, однако она не настолько сильна, как может казаться.

Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс, указывая, что Россия стремится полностью захватить Донбасс, который богат углем. После начала полномасштабного вторжения в Украину, российские войска заняли 2/3 региона и «ближайшие перспективы полной оккупации туманны».

На пути у оккупационных войск город-крепость Покровск и цепь городов, которые расположены по линии от Константиновки до Славянска. В Forbes отмечают, что, согласно прогнозу Центра оборонных стратегий, до конца 2024 года армии Путина не под силу захватить «пояс крепостей» — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Но это, пишет Forbes, не означает, что россияне не продвигаются. Так, в последнее врем оккупанты из 90-й танковой дивизии продвинулись через село Желтое к Новопустынке. По мнению экспертов, россияне будут пытаться окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую.

Эксперты уверены, что противник не будет атаковать Покровск в лоб, а постарается взять его с флангов. Однако остается под вопросом, хватит ли у оккупантов ресурсов. Как пишет Дэвид Акс, россияне заняты борьбой с украинским вторжением в Курскую область РФ, несут ужасающие потери, и у них мало резервов вокруг Покровска. Свое наступление на этом направлении они поддерживали не за счет подкреплений, а благодаря перегруппировке иммеющихся сил. В Центре оборонных стратегий предполагают, что предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции российских войск в 2024 году.

В то же время войска Москвы продолжают нести потери, которые не успевают восполнять. Запасы современных танков и бронетехники на исходе. Тем временем крах режима Башара Асада в Сирии «запер тысячи военнослужащих РФ и значительное количество военной техники на базах вдоль сирийского побережья и поставил Путина в неловкое положение как раз в тот момент, когда он должен был продемонстрировать силу и уверенность войскам, готовящимся к атаке Покровска».

Приближающийся 2025 год может радикально изменить политику российско-украинской войны, пишет Forbes. Избранный президент США Дональд Трамп объявит о создании новой «хаотичной и непредсказуемой» администрации, которая может сократить помощь США Украине, в Германии пройдут федеральные выборы, Франция также может получить новое правительство. Политические изменения могут навредить Украине и помочь России, так и наоборот.

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