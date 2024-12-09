Появилось видео бегства россиян с авиабазы в Сирии 3 9.12.2024, 11:06

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Российские военные покидают Сарин.

Российские войска покидают авиабазу Саррин в Айн-эль-Арабе, что к югу от турецко-сирийской границы.

Далее последует эвакуация.

Напомним, Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск:

«Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не являются эффективными в Сирии», — говорится в сообщении.

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