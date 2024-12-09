закрыть
9 декабря 2024, понедельник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео бегства россиян с авиабазы в Сирии

3
  • 9.12.2024, 11:06
  • 12,672
Появилось видео бегства россиян с авиабазы в Сирии

Российские военные покидают Сарин.

Российские войска покидают авиабазу Саррин в Айн-эль-Арабе, что к югу от турецко-сирийской границы.

Далее последует эвакуация.

Напомним, Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Москва ищет способ и содействие Анкары в безопасном выводе части своих войск:

«Похоже, что эти войска будут переведены на территорию, подконтрольную турецким вооруженным силам, а затем будут отправлены в Россию по воздуху. Россия попросила о такой помощи, чтобы безопасно вывести свои войска. Марионеточные силы Ирана уже достаточно давно не являются эффективными в Сирии», — говорится в сообщении.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов