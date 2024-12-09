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Ученые: Владение собственным жильем продлевает жизнь

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  • 9.12.2024, 15:11
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Ученые: Владение собственным жильем продлевает жизнь

Возраст, в котором люди покупают жилье, также влияет на потенциальное долголетие.

Ученые из Оксфордского университета установили, что собственники жилья живут на 0,36-0,42 года дольше тех, кто арендует дома. Результаты исследования опубликованы в журнале Demography.

Научная работа была основана на данных переписи населения США в 1920 и 1940 годах и информации о смертности из системы социального обеспечения. Особое внимание уделили информации о взрослых мужчинах в возрасте 24-35 лет. Результаты показали, что недвижимость в собственности способствует увеличению продолжительности жизни американцев мужского пола.

По данным исследования, владение жильем увеличивает продолжительность жизни на 0,36 года у чернокожих мужчин и на 0,42 года у белых мужчин, родившихся в начале XX века. Ученые предположили, что владение жильем не только способствует накоплению богатства, но и оказывает положительное влияние на здоровье путем снижения уровня стресса. Исследователи также подчеркнули, что стоимость недвижимости в целом не оказывает значительного влияния на продолжительность жизни.

Кроме того, ученые установили, что возраст, в котором люди покупают жилье, также влияет на потенциальное долголетие. Мужчины, ставшие владельцами домов в раннем взрослом возрасте, жили примерно на шесть месяцев дольше по сравнению с теми, кто арендовал жилье.

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