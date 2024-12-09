Генсек НАТО о крахе режима Асада: Момент радости 1 9.12.2024, 19:18

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Марк Рютте

РФ и Иран должны разделить ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа.

Свержение режима диктатора Башара Асада является моментом радости для Сирии. Однако это является и периодом неопределенности для местных и всего региона.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.

По его словам, Россия и Иран должны разделить ответственность за преступления, совершённые против сирийского народа режимом Асада.

Он сказал, что эти две страны были «главными спонсорами» режима Асада. Но несмотря на это и Москва, и Тегеран оказались «ненадежными партнерами, которые отказались от Асада, когда он перестал быть им полезным».

Рютте также заявил, что надеется на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством сирийцев.

«Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством сирийцев. Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев будут вести себя во время этого перехода», - сказал он.

По мнению генсека, новые лидеры Сирии должны поддерживать верховенство права, защищать гражданское население и уважать религиозные меньшинства.

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